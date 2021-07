Luca Bernardo, candidato sindaco del centrodestra a Milano: “Io armato in ospedale? Sì, è capitato. Ma mai tra i pazienti in corsia” (Di sabato 24 luglio 2021) “Non ho mai portato un arma in corsia, ma all’interno dell’ospedale sì, diverse volte è capitato.” Così Luca Bernardo candidato sindaco del centrodestra per le amministrative di Milano. “L’ultima volta, (che avevo un arma in ospedale, ndr), è stato diversi mesi fa ma la tengo nello studio e non visito.” “Non sarò un ‘sindaco sceriffo’ perché lo sceriffo non l’ho mai fatto nemmeno a Carnevale in corsia” ha aggiunto. “Ho fatto il clown e altre cose, ma nel mio reparto non ci sono nemmeno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 24 luglio 2021) “Non ho mai portato un arma in, ma all’interno dell’sì, diverse volte è.” Cosìdelper le amministrative di. “L’ultima volta, (che avevo un arma in, ndr), è stato diversi mesi fa ma la tengo nello studio e non visito.” “Non sarò un ‘sceriffo’ perché lo sceriffo non l’ho mai fatto nemmeno a Carnevale in” ha aggiunto. “Ho fatto il clown e altre cose, ma nel mio reparto non ci sono nemmeno ...

