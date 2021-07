L'effetto Draghi sulle vaccinazioni: boom di richieste "Servono più dosi" (Di sabato 24 luglio 2021) Prenotazioni raddoppiate in Piemonte, 50mila in Lombardia e portale in tilt nel Lazio. Ma è corsa in tutto il Paese. Figliuolo: "Fino a +200%". Il nodo forniture. Le Regioni: "Abbiamo bisogno di fiale" Leggi su ilgiornale (Di sabato 24 luglio 2021) Prenotazioni raddoppiate in Piemonte, 50mila in Lombardia e portale in tilt nel Lazio. Ma è corsa in tutto il Paese. Figliuolo: "Fino a +200%". Il nodo forniture. Le Regioni: "Abbiamo bisogno di fiale"

Agenzia_Ansa : 'Effetto Draghi' sui vaccini, boom di prenotazioni dopo l'introduzione del Green Pass. Balzo in Lazio, Lombardia ,… - Ettore_Rosato : Questo è l'effetto Draghi! Boom di prenotazioni per il vaccino da Roma a Milano: quasi 90 mila in 24 ore solo in La… - HuffPostItalia : Effetto Draghi sui vaccini: 49mila prenotati in Lombardia, 38mila in Lazio - Cd615cgMorpheus : @SkyTG24 L'effetto Draghi si evidenzierà maggiormente nel computo del numero delle pensioni erogate nei prossimi an… - statodelsud : Covid, le notizie di oggi. Effetto Draghi sui vaccini, boom di prenotazioni. LIVE -