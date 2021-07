La storia pazzesca di uno youtuber che spedisce un gadget ad Apple e riceve una grande sorpresa (Di sabato 24 luglio 2021) Decisamente sensazionale la storia con protagonista uno youtuber che ha deciso di spedire dei “gadget” ad Apple, ricevendo in cambio una super sorpresa: mettetevi comodi che ora vi raccontiamo cosa è successo. youtuber manda AirtTag ad Apple: ecco cosa è successo (Foto MegaLag)Il tutto ha come protagonisti i famosi, quasi famigerati AirTag di Apple, che annunciati anni fa, sono diventati quasi una sorta di fenomeno. Per chi non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando precisamente di “aggeggi” firmati ovviamente dalla Mela, che messi su ... Leggi su computermagazine (Di sabato 24 luglio 2021) Decisamente sensazionale lacon protagonista unoche ha deciso di spedire dei “” adndo in cambio una super: mettetevi comodi che ora vi raccontiamo cosa è successo.manda AirtTag ad: ecco cosa è successo (Foto MegaLag)Il tutto ha come protagonisti i famosi, quasi famigerati AirTag di, che annunciati anni fa, sono diventati quasi una sorta di fenomeno. Per chi non sapesse di cosa si tratta, stiamo parlando precisamente di “aggeggi” firmati ovviamente dalla Mela, che messi su ...

Advertising

Alex_Bonomo : Sarebbe bello che qualche giornale riprendesse questa storia pazzesca: il trionfo della volontà ?? - carlitosday : Questa storia che le medaglie al collo se le devono mettere da soli, mi pare una cagata pazzesca #VitoDellaquila ?? #Taekwondo #Tokyo2020 - creeestina : Pazzesca l’Italia con la divisa peggiore mai disegnata nella storia delle Olimpiadi #Tokyo2020 - FerroFiordi : @gmgiua Io non so se prenderà mai di nuovo il 40% dei consensi. Che sia un politico di razza non ci sono dubbi. Per… - surkuroo : Sto guardando per la seconda volta Bly Manor, serie tv pazzesca! C’è una storia lesbo strappalacrime ?? -