Il segnale di Mattarella alle Camere: "Non stravolgete i provvedimenti di Draghi" (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Il messaggio è duplice: chi pensava a un Presidente dimezzato dal semestre bianco si dovrà ricredere e chi pensava di poter usare questi sei mesi per indebolire Draghi ha fatto male i conti. Sergio Mattarella firma il dl sostegni bis ma lo accompagna con una reprimenda al Parlamento che ha gonfiato il testo con 393 commi aggiuntivi, spesso a dir poco fantasiosi. L'emergenza Covid, per fronteggiare la quale era stato varato l'ennesimo decreto, per il Presidente non può giustificare che si deragli dal dettato costituzionale: “La consapevolezza della straordinarietà e della gravità del momento che il Paese sta attraversando per le conseguenze ... Leggi su agi (Di sabato 24 luglio 2021) AGI - Il messaggio è duplice: chi pensava a un Presidente dimezzato dal semestre bianco si dovrà ricredere e chi pensava di poter usare questi sei mesi per indebolireha fatto male i conti. Sergiofirma il dl sostegni bis ma lo accompagna con una reprimenda al Parlamento che ha gonfiato il testo con 393 commi aggiuntivi, spesso a dir poco fantasiosi. L'emergenza Covid, per fronteggiare la quale era stato varato l'ennesimo decreto, per il Presidente non può giustificare che si deragli dal dettato costituzionale: “La consapevolezza della straordinarietà e della gravità del momento che il Paese sta attraversando per le conseguenze ...

