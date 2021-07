I No Green Pass bissano, oltre 3 mila persone in corteo a Torino: “Le leggi razziali iniziarono così” (Di sabato 24 luglio 2021) Traffico in tilt, tram e bus bloccati. Tra i partecipanti Torino Tricolore, Forza Nuova, CasaPound e alcuni esponenti dei centri sociali Leggi su lastampa (Di sabato 24 luglio 2021) Traffico in tilt, tram e bus bloccati. Tra i partecipantiTricolore, Forza Nuova, CasaPound e alcuni esponenti dei centri sociali

Ultime Notizie dalla rete : Green Pass Green pass, stadio e visite in ospedale: più libertà con il certificato Il viene vissuto come un obbligo e talvolta addirittura come un fastidio. Nella realtà della vita quotidiana, invece, dal 6 agosto, da quando diventerà obbligatorio esibirlo in molte occasioni, ...

Protesta contro il Green Pass, in piazza in 80 città Ci si poteva anche attendere una reazione delle piazze, dopo un anno e mezzo di restrizioni imposte per contenere la pandemia di Covid. La politica del Green Pass obbligatorio, alla fine, ha fatto scendere in piazza, in 80 città, anche gli italiani. Una settimana fa erano stati i francesi, con proteste molto più energiche e talvolta anche violente. E ...

Green pass, ecco cosa cambia e dove è obbligatorio in 10 domande e risposte Il Sole 24 ORE Green Pass e discoteche chiuse, la rivolta: "Così perdiamo tutto" Tempi duri per i gestori delle discoteche, ormai da mesi impegnati in uno scontro a distanza con il Governo. Green pass Emilia Romagna, Bonaccini: "Riaprire le discoteche" Questo weekend sarebbe ...

"È un siero che rende schiavi" I complottisti: ci iniettano veleno In piazza a Firenze una galassia composita di commercianti, studenti e pensionati. Lo slogan: no alla dittatura ...

