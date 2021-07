Elisabetta Gregoraci fuori Fatima Trotta dentro | la reazione della Gregoraci

Leggi su cityroma

(Di sabato 24 luglio 2021) In queste settimaneè tornata in televisione e nello specifico alla conduzione di un programma musicale molto amato dagli italiani. Stiamo parlando di Battiti Live, ovvero il noto programma che va in onda durante l’estate su Italia 1, dove i cantanti italiani e stranieri si esibiscono con le loro canzoni del momento.è stata quindi lontana dalla TV soltanto per pochi mesi, visto che fino a dicembre è stata all’internocasa più spiata d’Italia, andando quindi in onda 24 ore su 24. Adesso per lei sembrerebbero esserci nuovi progetti lavorativi. Di cosa si ...