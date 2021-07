Claudia Ruggeri mattutina sfoggia un outfit cortissimo | bellezza suprema

(Di sabato 24 luglio 2021) Una star in giro per la città,è stupenda nel suo ultimo scatto condiviso sul suo profilo e per i fan lei ha un valore inestimabile. Volto noto… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Francesca Galizia su BlogLive.it.

Advertising

zazoomblog : Claudia Ruggeri esagera: slaccia il bikini e scatena il web – FOTO - #Claudia #Ruggeri #esagera: #slaccia - Glamoore1 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? - MARCOTRIPPI1 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? - Jeffry60779912 : RT @dea_channel: la divina Claudia Ruggeri appare sugli scogli ??????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Claudia Ruggeri

BlogLive.it

Missha fatto il pieno di likes nell'ultima foto via Instagram che ha lasciato tutti i suoi fans a bocca aperta: spettacolare. 'Chi dice no zoom mente di conseguenza...' , così...... Piferi Giulia, 5 Del Bene Anita (lode), Mezzolani Chiara, Piccinni Davide, Ragaini, ... Tamanti Riccardo (lode), 5 Ciccarelli Lara, Di Cecco Greta, Fusini Giorgia, Ghiselli Lucia,...Una star in giro per la città, Claudia Ruggeri è stupenda nel suo ultimo scatto condiviso sul suo profilo e per i fan lei ha un valore inestimabile. La Ruggeri in abito viola (screenshot Instagram) ...Claudia Ruggeri in riva al mare in costume è davvero stupenda, si sdraia e l'acqua la copre, ciò che si intravede fa perdere la testa ai fan.