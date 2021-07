CALCIOMERCATO SERIE A – Pazza idea Lazio, Roma su Azmoun (Di sabato 24 luglio 2021) Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre di SERIE A provano a rinforzarsi sul CALCIOMERCATO. Le notizie più importanti del 24 luglio Leggi su pianetamilan (Di sabato 24 luglio 2021) Non c'è il solo il Milan. Anche le altre squadre diA provano a rinforzarsi sul. Le notizie più importanti del 24 luglio

Ultime Notizie dalla rete : CALCIOMERCATO SERIE Frosinone: rinforzi in arrivo da Genoa e Napoli Commenta per primo Il Napoli sta definendo la cessione di Alessio Zerbin (rientrato dalla Pro Vercelli) al Frosinone (serie B), che tratta un altro attaccante: il francese Gabriel Charpentier del Genoa, reduce dal prestito all'Ascoli.

Bologna: un attaccante al Cittadella Commenta per primo Il Bologna sta definendo la cessione dell'attaccante nigeriano Orji Okwonkwo (classe 1998) in prestito al Cittadella (serie B).

Calciomercato Serie A, tutte le trattative. La Fiorentina sogna Ikoné QUOTIDIANO NAZIONALE Juventus, Bernardeschi al bivio: missione riscatto Dopo un Europeo chiuso nel migliore dei modi, Federico Bernardeschi pensa ora a come convincere la Juventus a non lasciarlo partire ...

Calcio D, altri due arrivi a Castelnuovo: si tratta di Morelli e di Riccardi CASTELNUOVO VOMANO – La società neroverde comunica di aver ingaggiato, in vista del prossimo campionato di serie D, i giovani e promettenti Simone Morelli e Simone Riccardi. Simone Riccardi, terzino s ...

