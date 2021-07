Bari | in 29 ' omissis' le verità dell' ex gip De Benedictis

Advertising

La Gazzetta del Mezzogiorno

Nel rigo successivo, c'è un nuovo. L'ex gip di, poi, nega di avere avuto mazzette da due avvocati, uno deceduto, l'altro che a suo dire 'in realtà per quello mi risulta millantava in ...... all'epoca in servizio in Procura a, cui è contestata la divulgazione di atti coperti da ... Dopo 8 pagine di '' che lascerebbero presupporre dichiarazioni su altri episodi tuttora al vaglio ...BARI - La parola più ricorrente nei verbali dell’ex gip del Tribunale di Bari Giuseppe De Benedictis non è «corruzione», piuttosto che «tangenti» come ci si aspetterebbe per una brutta storia di soldi ...Bari - Il pm salentino Alessandro Prontera chiede: «Luogo in cui esercita l’attività lavorativa?». L’ex gip Giuseppe De Benedictis risponde: «Nessuno». Il magistrato inquirente incalza: «Professione, ...