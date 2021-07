Auto in fiamme sulla Firenze - Mare, il conducente si mette in salvo (Di sabato 24 luglio 2021) Prato, 24 luglio 2021 - Una coda di alcuni chilometri si è formata sull'Autostrada A11 Firenze Mare in direzione di Firenze, nel tratto compreso fra Prato Ovest e Prato Est. Intorno alle 13 una Fiat ... Leggi su lanazione (Di sabato 24 luglio 2021) Prato, 24 luglio 2021 - Una coda di alcuni chilometri si è formata sull'strada A11in direzione di, nel tratto compreso fra Prato Ovest e Prato Est. Intorno alle 13 una Fiat ...

Advertising

zazoomblog : Auto in fiamme sulla Firenze - Mare il conducente si mette in salvo - #fiamme #sulla #Firenze #conducente - MDiretta : Taormina, auto di turisti in fiamme sulla strada per Castelmola, vigili del fuoco in azione [FOTO] Nella mattinata… - DanySantini78 : #Prato #News #Toscana post: 'Auto in fiamme sulla A11, conducente in salvo. Intervento dei vigili del fuoco' - IlTirrenoPrato : Illeso il conducente - qn_lanazione : Auto in fiamme sulla Firenze-Mare, il conducente si mette in salvo #Prato -