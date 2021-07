"Vuoi della frutta?": così truffavano gli anziani. 7 arresti ad Asti (Di venerdì 23 luglio 2021) Compravano, ad un prezzo simbolico, frutta e verdura ormai in scadenza o avariata ai mercati generali di Torino e fingevano di regalarla ad anziani malcapitati, derubandoli. Sette napoletani tra i 27 e... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 23 luglio 2021) Compravano, ad un prezzo simbolico,e verdura ormai in scadenza o avariata ai mercati generali di Torino e fingevano di regalarla admalcapitati, derubandoli. Sette napoletani tra i 27 e...

