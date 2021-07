Voghera, i dubbi sulla telefonata di Adriatici dopo lo sparo. Quella vecchia spacconata: «Sempre col colpo in canna» (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ex assessore alla sicurezza del Comune di Voghera Massimo Adriatici può uccidere ancora. La procura di Pavia, che indaga sull’omicidio del cittadino di origini marocchine Youns El Boussettaoui avvenuto martedì sera in piazza a Voghera con una pistola calibro 22, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l’assessore alla Sicurezza Adriatici per il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Oggi 23 luglio comparirà davanti al gip. Per l’accusa non ci sarebbero elementi che, allo stato, smentiscono la ricostruzione fornita in prima battuta ai carabinieri da Adriatici: ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) L’ex assessore alla sicurezza del Comune diMassimopuò uccidere ancora. La procura di Pavia, che indaga sull’omicidio del cittadino di origini marocchine Youns El Boussettaoui avvenuto martedì sera in piazza acon una pistola calibro 22, ha chiesto la conferma degli arresti domiciliari per l’assessore alla Sicurezzaper il pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento delle prove. Oggi 23 luglio comparirà davanti al gip. Per l’accusa non ci sarebbero elementi che, allo stato, smentiscono la ricostruzione fornita in prima battuta ai carabinieri da: ...

