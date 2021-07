Violante: "I no della magistratura aggravano la sua crisi" (Di venerdì 23 luglio 2021) “La riforma Cartabia è profondamente innovativa perché muta i rapporti tra cittadini e Stato, trasforma il giudice da contabile della sanzione in colui che può aiutare il condannato a ricostruire i rapporti con la società spezzati dal reato”. Luciano Violante, magistrato prima di entrare in politica per un lungo tragitto che dal Pci lo ha condotto fino al Pd, ha insegnato diritto e procedura penale all’università. E’ stato presidente di Montecitorio nel ’96 e ha fatto parte del comitato dei “saggi” di Napolitano per le riforme costituzionali. Oggi plaude alla riforma della giustizia e lancia un appello ai giudici: “Vedo un’ondata di no ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 23 luglio 2021) “La riforma Cartabia è profondamente innovativa perché muta i rapporti tra cittadini e Stato, trasforma il giudice da contabilesanzione in colui che può aiutare il condannato a ricostruire i rapporti con la società spezzati dal reato”. Luciano, magistrato prima di entrare in politica per un lungo tragitto che dal Pci lo ha condotto fino al Pd, ha insegnato diritto e procedura penale all’università. E’ stato presidente di Montecitorio nel ’96 e ha fatto parte del comitato dei “saggi” di Napolitano per le riforme costituzionali. Oggi plaude alla riformagiustizia e lancia un appello ai giudici: “Vedo un’ondata di no ...

Advertising

HuffPostItalia : Violante: 'I no della magistratura aggravano la sua crisi' - enrico_farda : RT @HuffPostItalia: Violante: 'I no della magistratura aggravano la sua crisi' - mcapu100 : RT @HuffPostItalia: Violante: 'I no della magistratura aggravano la sua crisi' - PietroAvventura : RT @HuffPostItalia: Violante: 'I no della magistratura aggravano la sua crisi' - salvodimartino6 : RT @HuffPostItalia: Violante: 'I no della magistratura aggravano la sua crisi' -