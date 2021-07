Vaccini, parte l’«effetto Draghi». Dalla Lombardia al Lazio, è pioggia di prenotazioni dopo l’annuncio del Green pass (Di venerdì 23 luglio 2021) Un boom di prenotazioni da Nord a Sud: come era successo meno di due settimane fa dopo il discorso del presidente francese Macron in cui invitava la popoLazione a vaccinarsi e comunicava l’entrata in vigore del Green pass per bar e ristoranti, anche molte regioni d’Italia oggi godono dell’effetto Draghi all’indomani dell’annuncio del premier rispetto al Green pass obbligatorio e all’appello alla vaccinazione, perché, ha detto Draghi senza lasciare spazio a sfumature, «l’appello a non vaccinarsi, è un ... Leggi su open.online (Di venerdì 23 luglio 2021) Un boom dida Nord a Sud: come era successo meno di due settimane fail discorso del presidente francese Macron in cui invitava la popone a vaccinarsi e comunicava l’entrata in vigore delper bar e ristoranti, anche molte regioni d’Italia oggi godono dell’all’indomani deldel premier rispetto alobbligatorio e all’appello alla vaccinazione, perché, ha dettosenza lasciare spazio a sfumature, «l’appello a non vaccinarsi, è un ...

