Trofeo Berlusconi, UFFICIALE: sarà Monza-Juventus, ecco data e orario (Di venerdì 23 luglio 2021) Trofeo Berlusconi – Sui propri social la società bianconera annuncia ufficialmente che il 31 luglio si disputerà il Trofeo Luigi Berlusconi contro il Monza, nella città di Monza. L’annuncio arriva direttamente dalla società anche sul proprio sito Internet. La nuova squadra di Allegri scalda i motori in attesa di iniziare il campionato a grandi livelli. Trofeo Berlusconi, sarà Monza Juventus Con un comunicato UFFICIALE la società bianconera, sul proprio sito internet, scrive: “Il calendario ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 23 luglio 2021)– Sui propri social la società bianconera annuncia ufficialmente che il 31 luglio si disputerà ilLuigicontro il, nella città di. L’annuncio arriva direttamente dalla società anche sul proprio sito Internet. La nuova squadra di Allegri scalda i motori in attesa di iniziare il campionato a grandi livelli.Con un comunicatola società bianconera, sul proprio sito internet, scrive: “Il calendario ...

Advertising

forumJuventus : ?? Sabato 31 torna il Trofeo Berlusconi ?? Il Monza sfiderà la Juventus ??? Diretta TV su Italia 1 ??… - saintjuve : RT @ACMonza: Sabato 31/7 sarà Monza- Juventus per il Trofeo Berlusconi!!???????????? @juventusfc - massicorsini75 : RT @juventusfc: 31 luglio: la Juventus a Monza per il Trofeo Luigi Berlusconi ?? - morenoAlmare : RT @mirkonicolino: #MonzaJuve, valida per il trofeo Berlusconi, sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su #Italia1 sabato 31 luglio alle 21… - vitti2173 : RT @juventusfc: 31 luglio: la Juventus a Monza per il Trofeo Luigi Berlusconi ?? -