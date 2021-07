Traffico Roma del 23-07-2021 ore 15:30 (Di venerdì 23 luglio 2021) Luceverde Roma dalla redazione e buon pomeriggio e ben trovati studio Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente e lunghe Code in carreggiata interna Gra Nomentana il vincolo a 24 lentamente per Traffico intenso in carreggiata esterna tra la via del mare e la diramazione Roma Sud a gravida lentamente anche fuori Roma sulla A1 Roma-napoli tra la diramazione Roma sud e Valmontone verso ritorniamo in città file sulla tangenziale est e tra viale Castrense e Prenestina verso il tratto Urbano della A24 si corre stasera il rally di Romacapitale alle 19 da Castel ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 23 luglio 2021) Luceverdedalla redazione e buon pomeriggio e ben trovati studio Sonia cerquetani sul raccordo anulare per incidente e lunghe Code in carreggiata interna Gra Nomentana il vincolo a 24 lentamente perintenso in carreggiata esterna tra la via del mare e la diramazioneSud a gravida lentamente anche fuorisulla A1-napoli tra la diramazionesud e Valmontone verso ritorniamo in città file sulla tangenziale est e tra viale Castrense e Prenestina verso il tratto Urbano della A24 si corre stasera il rally dicapitale alle 19 da Castel ...

CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma code causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo Firenze Sud (K… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine code a tratti causa traffico intenso tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo… - Ste_Giorgetti : RT @muoversintoscan: ?? In #A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Incisa-Reggello in direzione Roma. #viabiliTOS #v… - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli traffico rallentato causa traffico intenso tra Allacciamento A24 Roma-Teramo (Km 561,7) e A1 Svinco… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico bloccato causa incidente tra Svincolo Valdarno (Km 335,8) e A1 Svincolo Incisa - Reg… -

