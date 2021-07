Traffico Roma del 23-07-2021 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 23 luglio 2021) LuceverdeBuongiorno dalla redazione Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti sono segnalati aNord per lavori sulla Flaminia tra Montebello e il viadotto Giubileo del 2000 rallentamenti persul Grande Raccordo Anulare tra Laurentina eSud in carreggiata esterna piedi in carreggiata interna invece tra Prenestina e da Appia restiamo poi aSud code per incidente sulla via Appia all’altezza l’aeroporto di Ciampino in direzione della capitale code per lavori sulla Pontina tra Pomezia e da Ardea verso Latina in città nei pressi di Villa Borghese rallentamenti per incidente su via ...