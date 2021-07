(Di venerdì 23 luglio 2021) 'E' in risoluzione il problema delladelche hanno effettuato le vaccinazioni all''. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero, Gianni, ...

Advertising

scuroscuroscuro : RT @MediasetTgcom24: Rezza: verso concessione del Green pass agli italiani vaccinati all'estero #Greenpass - MediasetTgcom24 : Rezza: verso concessione del Green pass agli italiani vaccinati all'estero #Greenpass - benjamn_boliche : RT @rtl1025: ?? #Rezza:'Non ho alcun pregiudizio verso l'#obbligovaccinale ma è l'ultima ratio. Va fatto capire che il vaccino è un diritto… - Profilo3Marco : RT @rtl1025: ?? #Rezza:'Non ho alcun pregiudizio verso l'#obbligovaccinale ma è l'ultima ratio. Va fatto capire che il vaccino è un diritto… - rtl1025 : ?? #Rezza:'Non ho alcun pregiudizio verso l'#obbligovaccinale ma è l'ultima ratio. Va fatto capire che il vaccino è… -

Ultime Notizie dalla rete : Rezza verso

'E' in risoluzione il problema della concessione del Green pass agli italiani che hanno effettuato le vaccinazioni all'estero'. Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero, Gianni, precisando che sono allo studio le esenzioni al certificato verde per quanti, ad esempio, abbiano avuto una reazione alla prima dose che non permetta di completare il ciclo vaccinale.- - > Leggi Anche Covid, 5.143 nuovi casi su 237mila tamponi e 17 morti 23 lug 16:59concessione del Green pass agli italiani vaccinati all'estero 'E' in risoluzione il problema della ..."E' in risoluzione il problema della concessione del Green pass agli italiani che hanno effettuato le vaccinazioni all'estero". Lo ha detto il direttore della prevenzione del ministero, Gianni Rezza, ...Il monitoraggio settimanale sulla pandemia esaminato dal presidente dell’ISS mostra un aumento dell’incidenza causato dalla variante Delta.