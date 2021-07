Prospettive sul Mar Nero. La visione della Nato in una regione strategica (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il cacciatorpediniere era stato avvertito in anticipo che sarebbero state usate le armi in caso di violazione dei confini di Stato russi; esso non si è curato dell’avvertimento”. Così recitava la nota rilasciata dal ministero della Difesa russo in relazione all’incidente avvenuto nel Mar Nero il 21 giugno scorso, quando la HMS Defender britannica sarebbe stata fatto segno del fuoco russo mentre effettuava un passaggio nelle acque antistanti la Crimea, la cui annessione alla Federazione Russa non è riconosciuta da Londra. Sebbene il gabinetto di Sua Maestà abbia immediatamente freNato gli allarmi, dichiarando che: “Nessun colpo di ... Leggi su formiche (Di venerdì 23 luglio 2021) “Il cacciatorpediniere era stato avvertito in anticipo che sarebbero state usate le armi in caso di violazione dei confini di Stato russi; esso non si è curato dell’avvertimento”. Così recitava la nota rilasciata dal ministeroDifesa russo in relazione all’incidente avvenuto nel Maril 21 giugno scorso, quando la HMS Defender britannica sarebbe stata fatto segno del fuoco russo mentre effettuava un passaggio nelle acque antistanti la Crimea, la cui annessione alla Federazione Russa non è riconosciuta da Londra. Sebbene il gabinetto di Sua Maestà abbia immediatamente fregli allarmi, dichiarando che: “Nessun colpo di ...

