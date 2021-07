Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35 gradi in tutta la Penisola (Di venerdì 23 luglio 2021) A Perugia tre giorni di bollino rosso , fino a domenica, e cinque città con bollino arancione : è il bollettino del ministero della Salute sulle Ondate di calore , che prende in esame 27 centri urbani ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 23 luglio 2021) Atre giorni di, fino a domenica, e cinque città conarancione : è il bollettino del ministero della Salute sulledi, che prende in esame 27 centri urbani ...

Advertising

ninoBertolino : RT @MediasetTgcom24: Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35° in tutta la Penisola #perugia - MediasetTgcom24 : Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35 gradi in tutta la Penisola #perugia… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35° in tutta la Penisola #perugia - MediasetTgcom24 : Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35 gradi in tutta la Penisola #perugia… - MediasetTgcom24 : Ondate di calore, Perugia da bollino rosso e temperature oltre i 35° in tutta la Penisola #perugia… -