Omofoba no mask trascinata via da un aereo | i passeggeri applaudono | “Vattene bigotta”

Leggi su biccy

(Di venerdì 23 luglio 2021) Quando si tratta di imbecilli tutto il mondo è paese. Proprio come in Italia, anche in USA ci sono degli esseri umani che si rifiutano di indossare la mascherina o che credono che il vaccino anti Covid ci trasformi in zombie (o antenne 5G). Qualche giorno fa una ‘Karen’ no(le ha quasi tutte) dopo essere salita su un volo in partenza per Dallas, si è rifiutata di indossare la mascherina. Dopo le numerose richieste di hostess e steward, la sciroccata ha iniziato a farneticare di gay e Disney: “Fo****i fr**i, come voi avete corrotto la Disney? Pensi che parli con i miei figli del matrimonio tra persone dello stesso sess0? No, non ne parliamo. ...