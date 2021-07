Non ti vaccini, ti ammali e muori: l'ex leghista querela il premier Draghi per questa frase (Di venerdì 23 luglio 2021) Mario Draghi si è beccato una querela per le parole, forti, di ieri in conferenza stampa, in risposta al leader leghista, scettico sui vaccini agli under 40. Marco Lusetti, ex esponente della Lega ... Leggi su globalist (Di venerdì 23 luglio 2021) Mariosi è beccato unaper le parole, forti, di ieri in conferenza stampa, in risposta al leader, scettico suiagli under 40. Marco Lusetti, ex esponente della Lega ...

Advertising

RobertoBurioni : I vaccini sono sicuri, efficaci e vi permettono non solo di andare al ristorante, ma anche di evitare di finire in… - RobertoBurioni : Nuovi dati UK che confermano efficacia dei vaccini (Pfizer e AZ) se somministrati in doppia dose nell'impedire sia… - RobertoBurioni : I vaccini sono efficaci contro la variante delta? La risposta breve è sì, ma la spiegazione più completa (che non… - BertMacFly : RT @DavideFalchieri: Prima dei vaccini, nei periodi di riaperture, al bar potevi stare solo seduto. Al bancone era vietato. Ora chi non è… - EureosCriss : RT @ParcodiGiacomo: #Giornalismo e informazione sanitaria? Qualcosa non ha funzionato. La censura dei problemi etici dei vaccini prima, dei… -