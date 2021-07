Morto lo storico e studioso del Novecento Nicola Tranfaglia

Advertising

fattoquotidiano : Morto a Roma lo storico Nicola Tranfaglia, professore emerito dell’Università di Torino: aveva 82 anni - Corriere : Morto Nicola Tranfaglia, uno storico fedele all’antifascismo - Corriere : Morto Nicola Tranfaglia, uno storico fedele all’antifascismo - antimafia2000 : È morto #NicolaTranfaglia, storico e libero pensatore - micettanera51 : RT @GenCar5: È morto stanotte a 83 anni Nicola #Tranfaglia, storico in particolare del fascismo, del neofascismo, della stampa e le sue apo… -

Ultime Notizie dalla rete : Morto storico

Lutto nel mondo della cultura. Èla scorsa notte a 82 anni loNicola Tranfaglia noto per i suoi studi sul fascismo, neofascismo, sulla storia della stampa, del giornalismo e delle mafie, nonché per la sua esperienza ...E'loNicola Tranfaglia , professore emerito dell' Università di Torino dove ha insegnato Storia contemporanea , storia dell'Europa e del giornalismo. Il professore è deceduto la scorsa ...Entrò in politica con Italia dei Valori e con il Partito dei Comunisti Italiani Ordinario di Storia contemporanea e anche preside della facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università di Torino, era na ...1' di lettura Senigallia 23/07/2021 - E' scomparso Carlo Bosin, ex allenatore di calcio della Vigor Senigallia. Il suo nome legato anche a Villa Sorriso, storico locale della dolce vita senigalliese d ...