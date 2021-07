Maria Grazia Cucinotta si reinventa come conduttrice Sostituirà Roberta Capua all’Ingrediente Perfetto

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 23 luglio 2021)ha trovato L’Ingrediente. Da settembre, l’attrice siciliana sarà infatti alla guida del programma culinario domenicale di La7. Si tratta della prima vera e propria esperienza della donna da, scelta per subentrare all’ormai ex padrona di casa(con cui aveva partecipato a Celebrity Masterchef). Attualmente, il debutto della nuova edizione del programma, che verrà registrata a Roma, è fissato per domenica 12 settembre. Durante le varie ...