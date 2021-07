L’Eredità, niente soldi per il campione storico: bufera in Rai (Di venerdì 23 luglio 2021) Massimo Cannoletta, il campione storico del quiz di Rai Uno ha rivelato di non aver ancora ricevuto un centesimo di quanto vinto a “L’Eredità”. La notizia ha mandato in tilt la dirigenza Rai. L’Eredita? (Google Images)Ha vinto 200 mila euro, eppure di quella somma non ha ancora visto un centesimo. A parlare è lo storico campione de “L’Eredità”, Massimo Cannoletta. Il 46enne, che poi è stato chiamato come divulgatore nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha detto di non aver cambiato il suo stile di vita. “Non ho ancora ricevuto la somma – ha rivelato ... Leggi su chenews (Di venerdì 23 luglio 2021) Massimo Cannoletta, ildel quiz di Rai Uno ha rivelato di non aver ancora ricevuto un centesimo di quanto vinto a “”. La notizia ha mandato in tilt la dirigenza Rai. L’Eredita? (Google Images)Ha vinto 200 mila euro, eppure di quella somma non ha ancora visto un centesimo. A parlare è lode “”, Massimo Cannoletta. Il 46enne, che poi è stato chiamato come divulgatore nel programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno”, ha detto di non aver cambiato il suo stile di vita. “Non ho ancora ricevuto la somma – ha rivelato ...

