«Le scarpe in carbonio sono studiate in Formula 1 Bisogna imparare a usarle | non basta correre»

(Di venerdì 23 luglio 2021) Karsten Warholm è il primatista mondiale dei 400 ostacoli. Il suo 46”70 fatto segnare a luglio ha migliorato di 8 centesimi il limite di Kevin Young, che resisteva da 29 anni, dalla finale dei Giochi di Barcellona 1992. La Gazzetta dello Sport ha intervistato questo superatleta norvegese che a Tokyo punta ovviamente l’oro che ha passato il lockdown “giocando coi Lego”. Dscrive la bellezza il fascino della sua disciplina – “i 400 ostacolispeciali, come fossero un decathlon in gara unica. In più c’è la magia della corsa e la sensazione della velocità. Regala libertà” – ma è molto interessante il passaggio sulla tecnologia, e sul peso rilevante che le ...

Advertising

napolista : Il primatista dei 400 ostacoli Warholm alla Gazzetta: “Le mie sono un prototipo studiate con gli ingegneri della Me… - runlovers : PUMA va alle Olimpiadi Tokyo dotando i suoi atleti con scarpe con piastra in fibra di carbonio progettate con il te… -

Ultime Notizie dalla rete : scarpe carbonio

OA Sport

...ledaranno un vantaggio ingiusto agli atleti che le indosseranno. Sono date in dotazione a pochissimi atleti di livello mondiale. Sfruttano la presenza nella suola di una piastra di...Bolt si è detto contratriato per le novità: molti brand hanno introdotto alcuni nuovi modelli dicon piastra in fibra di, abbinata a schiume speciali e super reattive. ' Quando l'ho ...In un’intervista alla Reuters, Usain Bolt si scaglia contro l’utilizzo alle Olimpiadi delle scarpe con la suola spessa, figlie di una tecnologia avanzata. Il loro utilizzo è stato approvato dalla fede ...Per il campione le scarpe moderne danno un vantaggio sleale. Non solo sport. Anche i cantanti hanno super microfoni che migliorano la voce ...