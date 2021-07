Kimberly-Clark | delude la trimestrale Pesano pressioni sui prezzi

(Di venerdì 23 luglio 2021) (Teleborsa) –, colosso statunitense del settore dei prodotti in carta (in Italia il suo marchio più famoso è Scottex), ha registrato profitti sotto le attese nel secondo trimestre 2021, oltre a rivedere al ribasso la propria guidance per il 2021. Le vendite nette nei tre mesi a giugno sono state di 4,7 miliardi di dollari, in aumentato del 2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (vendite organiche a -3%). L’utile netto diluito per azione è stato di 1,19 dollari, inferiore agli 1,99 dollari di un anno fa e agli 1,71 stimati dagli analisti. “Stiamo affrontando costi di input significativamente più elevati e un’inversione dei ...

