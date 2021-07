Il retroscena | Callejon ancora con Sarri | c’è una sola verità

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 23 luglio 2021) José Mariaha vissuto pagine indimenticabili cona Napoli. E nell’album dei ricordi sono pagine indelebili, i famosi movimenti perfetto dentro il collaudatissimo 4-3-3. Ora l’esterno offensivo spagnolo, 34 anni compiuti lo scorso febbraio, ha11 mesi di contratto con la Fiorentina dopo una stagione deludente e con rare possibilità di essere protagonista.è stato accostato alla Lazio proprio per il suo legame con l’attuale allenatore biancoceleste, per il momento non ci sono trattative in corso. Ma, come raccontato ieri su Sportitalia, esiste una tendenza:ha chiesto due ...