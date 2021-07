Il digitale cresce in Italia: è boom, dallo streaming al commercio elettronico (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Milano, 23 Luglio 2021. Dopo la forte crescita dei servizi online nel 2020 la digitalizzazione avanzata continua a spingere il mercato, offrendo nuove opportunità alle imprese in grado di cogliere le potenzialità del mondo virtuale. Per sostenere le aziende nella digital transformation molti paesi hanno messo a punto appositi piani di investimenti e sviluppo, come previsto dal PNRR Italiano per il rilancio dell'economia Italiana e l'utilizzo strategico dei fondi europei del Recovery Fund. Una quota considerevole delle risorse nel Next Generation EU, infatti, sarà destinata agli investimenti nell'innovazione tecnologica e nella ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 23 luglio 2021) (Adnkronos) - Milano, 23 Luglio 2021. Dopo la forte crescita dei servizi online nel 2020 la digitalizzazione avanzata continua a spingere il mercato, offrendo nuove opportunità alle imprese in grado di cogliere le potenzialità del mondo virtuale. Per sostenere le aziende nella digital transformation molti paesi hanno messo a punto appositi piani di investimenti e sviluppo, come previsto dal PNRRno per il rilancio dell'economiana e l'utilizzo strategico dei fondi europei del Recovery Fund. Una quota considerevole delle risorse nel Next Generation EU, infatti, sarà destinata agli investimenti nell'innovazione tecnologica e nella ...

Advertising

comunerimini : #Rimini Innovazione digitale nella PA: i social del Comune di Rimini nella top ten regionale. La pagina Facebook se… - nuova_venezia : [Nordest Economia] Cambio di passo per la catena di department store che sviluppa ulteriormente la strategia onmich… - mattinodipadova : [Nordest Economia] Cambio di passo per la catena di department store che sviluppa ulteriormente la strategia onmich… - tribuna_treviso : [Nordest Economia] Cambio di passo per la catena di department store che sviluppa ulteriormente la strategia onmich… - CorriereAlpi : [Nordest Economia] Cambio di passo per la catena di department store che sviluppa ulteriormente la strategia onmich… -