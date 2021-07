Giovanni Russo, ex M5S, passa con FdI alla Camera: “unico partito che non fa compromessi” (Di venerdì 23 luglio 2021) Il deputato Giovanni Russo, eletto nel 2018 con il Movimento Cinque Stelle, è passato dal gruppo Misto a quello di Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato stamattina, in apertura di seduta il vicepresidente della Camera di turno Ettore Rosato. Dopo l’arrivo al Senato di Lucio Malan da Forza Italia, il gruppo di FdI alla Camera si rafforza con un nuovo deputato. “Ho aderito a Fratelli d’Italia in coerenza con la mia scelta di non votare la fiducia al Governo Draghi”, ha spiegato il deputato di Orta di Atella (Caserta), membro della Commissione Difesa. “Oggi – dice Russo ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 23 luglio 2021) Il deputato, eletto nel 2018 con il Movimento Cinque Stelle, èto dal gruppo Misto a quello di Fratelli d’Italia. Lo ha annunciato stamattina, in apertura di seduta il vicepresidente delladi turno Ettore Rosato. Dopo l’arrivo al Senato di Lucio Malan da Forza Italia, il gruppo di FdIsi rafforza con un nuovo deputato. “Ho aderito a Fratelli d’Italia in coerenza con la mia scelta di non votare la fiducia al Governo Draghi”, ha spiegato il deputato di Orta di Atella (Caserta), membro della Commissione Difesa. “Oggi – dice...

