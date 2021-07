Giovane suicida in carcere a Benevento, indagine archiviata e Ciambriello scrive alla Procura (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento al suicidio del Detenuto Salvatore Luongo, di anni 22, avvenuto in data 20.10.2020, nell’ Istituto Penitenziario di Benevento si comunica che il Garante Samuele Ciambriello per i diritti dei detenuti della REGIONE CAMPANIA, si e’ attivato seguendo con la massima attenzione il caso al fine di far luce sulle reali cause della morte del detenuto che, secondo la Procura della Repubblica competente, sarebbe avvenuto per effetto di un gesto personale. IL Garante Samuele Ciambriello, nello specifico, ha inviato una lettera alla Procura della Repubblica di ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 23 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIn riferimento al suicidio del Detenuto Salvatore Luongo, di anni 22, avvenuto in data 20.10.2020, nell’ Istituto Penitenziario disi comunica che il Garante Samueleper i diritti dei detenuti della REGIONE CAMPANIA, si e’ attivato seguendo con la massima attenzione il caso al fine di far luce sulle reali cause della morte del detenuto che, secondo ladella Repubblica competente, sarebbe avvenuto per effetto di un gesto personale. IL Garante Samuele, nello specifico, ha inviato una letteradella Repubblica di ...

