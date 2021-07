Geografia di una Romagna minore e nostalgica (Di venerdì 23 luglio 2021) Sapessi imitare Gabriele Dadati che con un libro solo ha colpito, molto abilmente, tre obiettivi letterari. “Secondo Casadei, Romagna mia e io” (Baldini + Castoldi) è infatti una biografia-autobiografia-Geografia: la biografia del padre del liscio, l’autobiografia dell’autore, la (una Romagna, per dire, in cui i contratti per i concerti si suggellavano in magnifica autarchia: “Allora la mamma prendeva fuori un bottiglione di cognac Vecchia Romagna”). Fossi capace di scrivere “Lucio Battisti, La canzone del sole e io” oppure “Johnson Righeira, L’estate sta finendo e io” o invece “Francesco Bianconi, Un romantico a Milano e ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 23 luglio 2021) Sapessi imitare Gabriele Dadati che con un libro solo ha colpito, molto abilmente, tre obiettivi letterari. “Secondo Casadei,mia e io” (Baldini + Castoldi) è infatti una biografia-autobiografia-: la biografia del padre del liscio, l’autobiografia dell’autore, la (una, per dire, in cui i contratti per i concerti si suggellavano in magnifica autarchia: “Allora la mamma prendeva fuori un bottiglione di cognac Vecchia”). Fossi capace di scrivere “Lucio Battisti, La canzone del sole e io” oppure “Johnson Righeira, L’estate sta finendo e io” o invece “Francesco Bianconi, Un romantico a Milano e ...

