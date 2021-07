"Fiera Milano riparte in scurezza con il Green Pass" (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ad Luca Palermo: "Approviamo la scelta delle istituzioni di introdurre l'obbligo per espositori, visitatori e buyer. Padiglioni espositivi luogo covid free, così tuteliamo il business fieristico salvaguardando la salute di tutti” Leggi su ilgiornale (Di venerdì 23 luglio 2021) L'ad Luca Palermo: "Approviamo la scelta delle istituzioni di introdurre l'obbligo per espositori, visitatori e buyer. Padiglioni espositivi luogo covid free, così tuteliamo il business fieristico salvaguardando la salute di tutti”

Advertising

Affaritaliani : Green Pass, Fiera Milano approva scelta Palermo: 'Pronti a ripartire in sicurezza' - Italpress : Crimini informatici, accordo tra Polizia Postale e Fiera Milano - Idl3 : RT @poliziadistato: #Poliziapostale ha firmato accordo con @FieraMilanoSpa per prevenzione e contrasto dei crimini informatici. Sistemi inf… - francycisl : RT @poliziadistato: #Poliziapostale ha firmato accordo con @FieraMilanoSpa per prevenzione e contrasto dei crimini informatici. Sistemi inf… - poliziadistato : #Poliziapostale ha firmato accordo con @FieraMilanoSpa per prevenzione e contrasto dei crimini informatici. Sistemi… -