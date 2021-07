F1, Christian Horner: “Hamilton non ha guidato da campione, a Silverstone danni per 1.5 milioni” (Di venerdì 23 luglio 2021) 1.5 milioni di euro. A tanto è ammontato il danno dell’incidente nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna 2021 di Formula Uno, con l’ormai celeberrimo contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. La Red Bull dell’olandese è andata a schiantarsi sulle protezioni della curva Copse e, come ha spiegato il team principal della scuderia di Milton Keynes, i danni di tale incidente ammontano a ben 1.5 milioni di euro. Christian Horrner ha completato un resoconto dell’ultima gara di Silverstone, in cui ha ribadito le critiche alla manovra del pilota inglese, annunciando che in Red Bull ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) 1.5di euro. A tanto è ammontato il danno dell’incidente nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna 2021 di Formula Uno, con l’ormai celeberrimo contatto tra Lewise Max Verstappen. La Red Bull dell’olandese è andata a schiantarsi sulle protezioni della curva Copse e, come ha spiegato il team principal della scuderia di Milton Keynes, idi tale incidente ammontano a ben 1.5di euro.Horrner ha completato un resoconto dell’ultima gara di, in cui ha ribadito le critiche alla manovra del pilota inglese, annunciando che in Red Bull ...

Advertising

AlePassanti : RT @OA_Sport: #F1, Christian #Horner: “#Hamilton non ha guidato da campione, a Silverstone danni per 1.5 milioni” - OA_Sport : #F1, Christian #Horner: “#Hamilton non ha guidato da campione, a Silverstone danni per 1.5 milioni” - automotorinews : ?? Peter Gerald Hain, membro della Camera dei Lord, attacca duramente Christian #Horner ??? 'I razzisti hanno avuto… - automotorinews : ??? #F1, il team principal della #RedBull Christian #Horner contro la pressione ai commissari di Toto #Wolff ??? 'No… - MaraJbRomano : ??Christian #Horner accusa Toto #Wolff ?? Guerra tra #RedBull #Mercedes ?? 'Inaccettabile il comportamento di Wolff' ?… -

Ultime Notizie dalla rete : Christian Horner Incidente Verstappen - Hamilton, Horner durissimo: 'ci è costato 1,5 milioni! Sanzione leggera' E' ancora polemica per l'incidente tra Hamilton e Verstappen di domenica poco dopo la partenza del Gp di Gran Bretagna, vinto dal pilota britannico della Mercedes. Oggi è stato Christian Horner a tornare a parlare del contatto, fatale per Verstappen, che ha chiuso così la sua corsa, perdendo preziosissimi punti in ottica Mondiale. ' E' stato il più grave incidente che Max ha ...

Horner contro Hamilton: "L'incidente ci è costato 1,5 milioni di euro E' passata quasi una settimana ma alla Red Bull non hanno ancora digerito quanto accaduto a Silverstone. Sul sito della scuderia il team principal Christian Horner e' tornato a parlare dell'incidente al primo giro fra Lewis Hamilton e Max Verstappen che ha messo subito fine alla gara dell'olandese mentre il pilota della Mercedes, scontati i 10 ...

Horner contro Hamilton: ''L'incidente ci è costato 1,5 milioni di euro Rai Sport F1, Christian Horner: “Hamilton non ha guidato da campione, a Silverstone danni per 1.5 milioni” 1.5 milioni di euro. A tanto è ammontato il danno dell'incidente nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna 2021 di Formula Uno, con l'ormai celeberrimo contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstap ...

Incidente Verstappen-Hamilton, Horner durissimo: “ci è costato 1,5 milioni! Sanzione leggera” E’ ancora polemica per l’incidente tra Hamilton e Verstappen di domenica poco dopo la partenza del Gp di Gran Bretagna, vinto dal pilota britannico della Mercedes. Oggi è stato Christian Horner a torn ...

E' ancora polemica per l'incidente tra Hamilton e Verstappen di domenica poco dopo la partenza del Gp di Gran Bretagna, vinto dal pilota britannico della Mercedes. Oggi è statoa tornare a parlare del contatto, fatale per Verstappen, che ha chiuso così la sua corsa, perdendo preziosissimi punti in ottica Mondiale. ' E' stato il più grave incidente che Max ha ...E' passata quasi una settimana ma alla Red Bull non hanno ancora digerito quanto accaduto a Silverstone. Sul sito della scuderia il team principale' tornato a parlare dell'incidente al primo giro fra Lewis Hamilton e Max Verstappen che ha messo subito fine alla gara dell'olandese mentre il pilota della Mercedes, scontati i 10 ...1.5 milioni di euro. A tanto è ammontato il danno dell'incidente nel corso del primo giro del GP di Gran Bretagna 2021 di Formula Uno, con l'ormai celeberrimo contatto tra Lewis Hamilton e Max Verstap ...E’ ancora polemica per l’incidente tra Hamilton e Verstappen di domenica poco dopo la partenza del Gp di Gran Bretagna, vinto dal pilota britannico della Mercedes. Oggi è stato Christian Horner a torn ...