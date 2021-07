Conferenza stampa Rui Patricio: « E’ un orgoglio rappresentare questa squadra» (Di venerdì 23 luglio 2021) Conferenza stampa Rui Patricio: le parole del nuovo portiere della Roma che si presenta a tifosi e giornalisti Rui Patricio parla in Conferenza stampa presentandosi come nuovo portiere della Roma. Le sue parole riportate da vocegiallorossa.it. PERCHE LA ROMA – «Sono orgoglioso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi». PROBLEMI ALLA PORTA GIALLOROSSA – «Non è né una motivazione, né una pressione. Un calciatore che va in una squadra deve fare il ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 23 luglio 2021)Rui: le parole del nuovo portiere della Roma che si presenta a tifosi e giornalisti Ruiparla inpresentandosi come nuovo portiere della Roma. Le sue parole riportate da vocegiallorossa.it. PERCHE LA ROMA – «Sonoso dell’interesse della Roma, tutti sanno la grandezza di questo club e per quali titoli lotta. Voglio dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi». PROBLEMI ALLA PORTA GIALLOROSSA – «Non è né una motivazione, né una pressione. Un calciatore che va in unadeve fare il ...

