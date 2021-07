Ciclismo, Gianni Moscon: “Percorso delle Olimpiadi duro, dovrò scegliere il momento giusto” (Di venerdì 23 luglio 2021) La prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vedrà subito protagonista il Ciclismo su strada con la prova in linea maschile. L’Italia schiererà Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso ed Alberto Bettiol. Sarà una gara atipica rispetto a quanto siamo abituati a vedere durante l’anno, perché le migliori formazioni (ovvero Italia, Francia, Olanda, Spagna e Belgio) potranno impiegare appena cinque corridori, dunque gli scenari tattici appaiono imprevedibili. Il ct azzurro Davide Cassani ha più volte ribadito che “il capitano è la squadra“. In questi giorni il romagnolo si è divertito ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) La prima giornatadi Tokyo 2020 vedrà subito protagonista ilsu strada con la prova in linea maschile. L’Italia schiererà, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali, Damiano Caruso ed Alberto Bettiol. Sarà una gara atipica rispetto a quanto siamo abituati a vedere durante l’anno, perché le migliori formazioni (ovvero Italia, Francia, Olanda, Spagna e Belgio) potranno impiegare appena cinque corridori, dunque gli scenari tattici appaiono imprevedibili. Il ct azzurro Davide Cassani ha più volte ribadito che “il capitano è la squadra“. In questi giorni il romagnolo si è divertito ...

Ultime Notizie dalla rete : Ciclismo Gianni Bancarella Sport 2021, a Carlo Cavicchi il premio 'Bruno Raschi' per la carriera ...anche un po' scalpore nell'ambiente dove a farla da padrone sono di solito il calcio e il ciclismo, ...GHIRELLI 2007 - GIAMPAOLO ORMEZZANO 2008 - CANDIDO CANNAVO' 2009 - BRUNO PIZZUL 2010 - GIANNI MURA ...

Cassani e quel podio che manca da 17 anni: 'I miei ragazzi sanno cosa fare' Un'ultima sgambata di due ore per Vincenzo Nibali, Alberto Bettiol, Gianni Moscon e Damiano Caruso. Mezz'ora in più per Giulio Ciccone. La Nazionale del c.t. Davide Cassani è pronta e nel pomeriggio giapponese di venerdì si trasferirà in un hotel nella parte ovest di ...

Gianni Bugno, la leggenda umile del ciclismo italiano: rivedi la diretta con FqMagazine Il Fatto Quotidiano Ciclismo, Gianni Moscon: “Percorso delle Olimpiadi duro, dovrò scegliere il momento giusto” La prima giornata delle Olimpiadi di Tokyo 2020 vedrà subito protagonista il ciclismo su strada con la prova in linea maschile. L'Italia schiererà Gianni Moscon, Giulio Ciccone, Vincenzo Nibali, Damia ...

Tokyo 2020: Tadej contro il mondo A studiarlo in dettaglio, il percorso su cui domani mattina, intorno alle 11 ora italiana, si assegnerà il titolo olimpico del ciclismo su strada maschile, ricorda quello del durissimo mondiale di Sal ...

