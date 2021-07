Bernardeschi e Ciardi | dopo due bimbe la famiglia si allarga ancora

(Di venerdì 23 luglio 2021) Una tripla festa di matrimonio, di battesimo della secondogenita e di compleanno per Veronicache ha detto sì al calciatore azzurro Federicola vittoria agli Europei di calcio la coppia è convolata nozze. Hanno già due bambine Deva e Lena, ma hanno annunciato al settimanale “Chi” che “lasi allargherà”. Insomma, un’estate magica per il giocatore e la neosposa… “Ho sempre odiato il mio compleanno perché sono nata il 13 luglio e da piccola non c’era mai nessuno dei miei compagni con cui fare festa. Questa volta ho detto a Fede: festeggiamo tutto i un giorno, così ...

Ed è subito #GrandeFratelloPower Il Grande Fratello di Alessia Marcuzzi un decennio fa ci ha regalato numerose gioie ed ora che Veronica si è sposata col bel calciatore Federico molti volti di quelle edizioni sono tornati prepotentemente sulle prime pagine dei siti di gossip. Prima su tutti Sarah Nile, che con ... Il matrimonio di Veronica con Federico, fresco campione d'Europa con l'Italia, ha fatto molto parlare anche per via una diatriba fra la sposa e l'amica ed ex coinquilina del Grande Fratello Sarah Nile, che ...