ATP Umago 2021: Stefano Travaglia travolto da Albert Ramos-Vinolas nei quarti (Di venerdì 23 luglio 2021) Finisce senza troppa gloria l’avventura di Stefano Travaglia all’ATP 250 di Umago. L’ascolano è stato battuto in maniera molto severa dallo spagnolo Albert Ramos-Vinolas: 6-2 6-1 il punteggio finale, a testimonianza della solidità dell’iberico e della giornata no dell’azzurro sul campo 1 dello splendido impianto in riva al mare della Croazia. Ora possibile derby con Carlos Alcaraz, a patto che l’enfant prodige spagnolo sconfigga il serbo Filip Krajinovic. Il primo set, per la verità, lo cominciano male tutti e due, con una bassa qualità di gioco diffusa che è all’origine di tre break tra ... Leggi su oasport (Di venerdì 23 luglio 2021) Finisce senza troppa gloria l’avventura diall’ATP 250 di. L’ascolano è stato battuto in maniera molto severa dallo spagnolo: 6-2 6-1 il punteggio finale, a testimonianza della solidità dell’iberico e della giornata no dell’azzurro sul campo 1 dello splendido impianto in riva al mare della Croazia. Ora possibile derby con Carlos Alcaraz, a patto che l’enfant prodige spagnolo sconfigga il serbo Filip Krajinovic. Il primo set, per la verità, lo cominciano male tutti e due, con una bassa qualità di gioco diffusa che è all’origine di tre break tra ...

Advertising

Deiana_Luca9 : RT @sportface2016: #AtpUmago, #Travaglia si ferma ai quarti: #RamosVinolas vince agevolmente in due set - zazoomblog : Atp Umago 2021 Travaglia si ferma ai quarti: Ramos-Vinolas vince agevolmente in due set - #Umago #Travaglia #ferma… - sportface2016 : #AtpUmago, #Travaglia si ferma ai quarti: #RamosVinolas vince agevolmente in due set - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS ATP, UMAGO, TRAVAGLIA FUORI AI QUARTI DI FINALE BATTUTO 6,2-6,1 DA RAMOS-VINOLAS #SkySport… - sportface2016 : #ATPUmag 2021, l'ordine di gioco di sabato 24 luglio -