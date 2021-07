Zingaretti | ” Rifiuti possono essere risorsa”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Il presidente della Regione Lazio, Nicola, ha partecipato, a Roma, alla premiazione “Lazio Green Comuni puliti” per i Comuni “virtuosi” in tema di raccolta differenziata. mat/fag/gtr su Il Corriere della Città.

Non usa mezzi termini Nicolasuia Roma. " Il Comune di Roma non fa il proprio dovere : è una vergogna che deve finire perché ci sono topi e cinghiali e questa città non riesce più a essere pulita". Risponde ...È partita così la lezione del presidente della Regione Lazio Nicolaalla prima cittadina della Capitale sui, particolarmente "incazzato", ha detto testualmente che i ...Così il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante la premiazione ... "Ce la dobbiamo fare - ha aggiunto - perché i rifiuti non sono un problema, ma una risorsa se produce ..."Senza polemiche, però dopo aver rimandato indietro i soldi per le potature degli alberi evitiamo di mandare indietro anche i soldi per costruire una impiantistica moderna sui rifiuti", ha detto il pr ...