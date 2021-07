Torre Annunziata | bomba carta davanti a un palazzo | indagini in corso

(Di giovedì 22 luglio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Unaè esplosa la notte scorsa a, in provincia di Napoli. Verso l’1.30 i carabinieri della locale compagnia – allertati dal 112 – sono intervenuti in via Sambuco all’altezza del civico 84. La deflagrazione ha danneggiato il cancello di ingresso dele alcuni veicoli parcheggiati.inda parte dei carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Esplosione nel cuore della notte. Tornano le bombe della camorra a Torre Annunziata. Verso l'1.30 i carabinieri della compagnia oplontina - allertati dal 112 - sono intervenuti in via ...