Tenta il suicidio da Ponte Tazio, 25enne salvato appena in tempo (Di giovedì 22 luglio 2021) "Un ragazzo vuole lanciarsi da Ponte Tazio, correte!": questa la segnalazione, arrivata al 112 NUE, che ha permesso agli agenti della Polizia di Stato di salvare un ragazzo di 25 anni. Immediatamente infatti 2 pattuglie sono state inviate sul posto. Erano circa le 2 di notte e in pochi minuti la pattuglia del commissariato San Basilio, diretto da Moreno Fernandez, e quella della Sezione Volanti, diretta da Massimo Improta, sono arrivate ed hanno trovato un corpulento ragazzo che, scavalcato il parapetto del Ponte, minacciava di gettarsi nel vuoto, da un'altezza di circa 30 metri.

