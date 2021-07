Sicilia | incidente tra Vittoria e Chiaramonte due morti nell’impatto

(Di giovedì 22 luglio 2021), unmortale è accaduto nella giornata di ieri, due romeni marito e moglie hanno perso la vitatra l’auto e uno scooter.stradale coinvolge auto e scooter, marito e moglie perdono la vita (Getty Images)Lo scontro è avvenuto sulla strada provinciale SottoAcate, in provincia di Ragusa, sono stati coinvolti due veicoli, una BMW Serie 3 dove alla guida c’era un uomo di Acate e un Liberty dove viaggiavano due romeni marito e moglie. Lo scontro frontale è avvenuto alle 23:00 l’impatto non ha lasciato scampo ai due ...

Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Corleone che cercheranno di chiarire la dinamica dell'incidente. Sono 550 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia nelle ultime 24 ore su 14.234 tamponi processati e il tasso di positività sale al 3,9% (ieri era 3,1%). È quanto emerge dal bollettino del ministero ...