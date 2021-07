'Se devi evadere, fai in modo che nessuno se ne accorga': truffa da 16mln a Palermo, 5 arresti - I NOMI (Di giovedì 22 luglio 2021) Avrebbero utilizzato diverse società cartiere per emettere fatture false e far spostare i dipendenti per realizzare un giro di fatture false da 16 milioni di euro, un'evasione di circa 4 milioni e ... Leggi su gazzettadelsud (Di giovedì 22 luglio 2021) Avrebbero utilizzato diverse società cartiere per emettere fatture false e far spostare i dipendenti per realizzare un giro di fatture false da 16 milioni di euro, un'evasione di circa 4 milioni e ...

Advertising

rodillas69 : RT @GianniMagini: Dunque, vediamo se ho capito bene. Per ottenere consenso popolare in Italia devi: - Andare a troia - Non lavorare MAI -… - TovarishM5S : RT @GianniMagini: Dunque, vediamo se ho capito bene. Per ottenere consenso popolare in Italia devi: - Andare a troia - Non lavorare MAI -… - StefanoPutinati : @sticazzimelrose @ValeriaParrell2 Ma devi comunque procurateli per evadere una parte. E lavorare stanca no? - Grand_Battery : RT @GianniMagini: Dunque, vediamo se ho capito bene. Per ottenere consenso popolare in Italia devi: - Andare a troia - Non lavorare MAI -… - demian_yexil : RT @GianniMagini: Dunque, vediamo se ho capito bene. Per ottenere consenso popolare in Italia devi: - Andare a troia - Non lavorare MAI -… -