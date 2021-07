Reazione a Catena oggi non va in onda, ecco perché e quando torna il programma di Marco Liorni (Di giovedì 22 luglio 2021) A causa della Conferenza stampa annunciata per oggi pomeriggio dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quiz game Reazione a Catena oggi non andrà in onda. Le dichiarazioni del Premier, infatti, sono previste alle 19:00 di oggi in diretta su Rai 1 edizione speciale del Tg1. La conferenza si andrebbe quindi a sovrapporre sulla consueta puntata del gioco a premi più seguito dell’estate: Reazione a Catena. Il programma sotto la conduzione di Marco Liorni, per tanto, è stato annullato. Leggi anche: ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 22 luglio 2021) A causa della Conferenza stampa annunciata perpomeriggio dal Presidente del Consiglio, Mario Draghi, il quiz gamenon andrà in. Le dichiarazioni del Premier, infatti, sono previste alle 19:00 diin diretta su Rai 1 edizione speciale del Tg1. La conferenza si andrebbe quindi a sovrapporre sulla consueta puntata del gioco a premi più seguito dell’estate:. Ilsotto la conduzione di, per tanto, è stato annullato. Leggi anche: ...

