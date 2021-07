PS5 ha venduto più di 10 milioni di console, Xbox Series X/S quasi 6 milioni di unità secondo nuove stime (Di giovedì 22 luglio 2021) Da VGChartz.com arrivano interessanti stime che riguardano le vendite hardware di PS5, Switch e Xbox Series X/S. Stando a quanto condiviso dal sito, Nintendo Switch è risultata la console più venduta con 359.529 unità piazzate nella settimana terminata il 10 luglio, secondo le stime. Switch ha ora venduto 88,50 milioni di console in totale. PlayStation 5 ha venduto circa 235.907 unità e ha portato le sue vendite totali a 10,01 milioni di ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 22 luglio 2021) Da VGChartz.com arrivano interessantiche riguardano le vendite hardware di PS5, Switch eX/S. Stando a quanto condiviso dal sito, Nintendo Switch è risultata lapiù venduta con 359.529piazzate nella settimana terminata il 10 luglio,le. Switch ha ora88,50diin totale. PlayStation 5 hacirca 235.907e ha portato le sue vendite totali a 10,01di ...

