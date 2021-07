Pioli | “La tragedia di Astori mi ha segnato I calciatori non sono macchine”

(Di giovedì 22 luglio 2021) Nell’intervista rilasciata a “Il Fatto Quotidiano”, il tecnico del Milan, Stefano, ha parlato anche della morte di Davide, che all’epoca lo colpì in prima persona essendo il tecnico della Fiorentina. Queste le sue parole: “Quellami ha fatto capire che iinnanzitutto uomini e non. E’ stato durissimo parlare con la squadra.dovuto entrare nelle loro teste. A uno a uno ho dovuto raccontargli che il medico, alle 9 del mattino, mi aveva detto che Davide non c’era più.state ...

Ultime Notizie dalla rete : Pioli tragedia

Stefano Pioli, allenatore del Milan, lascia una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano, partendo dalla battaglia contro il cancro che sta affrontando l'amminist ...
Al Fatto: «La morte di Astori mi ha fatto capire che i calciatori sono prima di tutto uomini. La testa è più importante di tecnica e tattica»