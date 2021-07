Pd, Romano: Raggi deve chiarire se su party c’è conflitto d’interessi (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “La Sindaca Raggi chiarisca al più presto se c’è stato conflitto d’interessi sul suo fastoso party di compleanno”. Lo scrive su Instagram Andrea Romano, deputato del PD, commentando così l’articolo uscito oggi sul quotidiano Domani: “La storia è questa: un imprenditore ottiene dalla Sindaca di Roma il via libera all’ampliamento del proprio albergo.” “Pochi giorni dopo quello stesso imprenditore ospita in quello stesso albergo il fastoso party di compleanno della stessa Sindaca, “offerto” dal Capo del Cerimoniale della stessa Raggi (quello, per intenderci, ancora al ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 22 luglio 2021) Roma – “La Sindacachiarisca al più presto se c’è statosul suo fastosodi compleanno”. Lo scrive su Instagram Andrea, deputato del PD, commentando così l’articolo uscito oggi sul quotidiano Domani: “La storia è questa: un imprenditore ottiene dalla Sindaca di Roma il via libera all’ampliamento del proprio albergo.” “Pochi giorni dopo quello stesso imprenditore ospita in quello stesso albergo il fastosodi compleanno della stessa Sindaca, “offerto” dal Capo del Cerimoniale della stessa(quello, per intenderci, ancora al ...

