Otello | edizione del 2014 in onda su Rai 5

(Di giovedì 22 luglio 2021), opera di Giuseppe Verdi del 1886 viene proposta su Rai 5 nell’del. Fu la trasposizione teatrale andata in scena presso il teatro San Carlo di Napoli su libretto di Arrigo Boito (il quale ebbe merito di aver spinto Giuseppe Verdi a tornare a comporre). A dirigere l’orchestra c’è il maestro Nicola Luisotti, per la regia di Henning. Sul parco troviamo Marco Berti nel ruolo di, Lianna Haroutounian nel ruolo di Desdemona mentre Roberto Frontali nel ruolo di Jago. Regia televisiva di Annalisa Buttò. L'articolo proviene da NonSolo.TV.

