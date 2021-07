Netflix: tutte le serie tv che sono state cancellate dal colosso dello streaming nel 2021 (Di giovedì 22 luglio 2021) Netflix riesce sempre a stupire i suoi tanti abbonati con i contenuti del suo immenso catalogo di streaming. Tante volte è riuscito a farlo grazie all’aggiunta di titoli che hanno saputo sorprendere gli spettatori altre volte invece, come in questa occasione, ha fornito delle delusioni per la cancellazione di alcuni titoli presenti sulla piattaforma. Vediamo insieme quali sono state le scelte del colosso nel 2021 e quali sono i contenuti che gli abbonati non potranno più godersi su Netflix. Le cancellazioni di Netflix del ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 22 luglio 2021)riesce sempre a stupire i suoi tanti abbonati con i contenuti del suo immenso catalogo di. Tante volte è riuscito a farlo grazie all’aggiunta di titoli che hanno saputo sorprendere gli spettatori altre volte invece, come in questa occasione, ha fornito delle delusioni per la cancellazione di alcuni titoli presenti sulla piattaforma. Vediamo insieme qualile scelte delnele qualii contenuti che gli abbonati non potranno più godersi su. Le cancellazioni didel ...

Advertising

mrtrnz : RT @mecna: Perché non mettono su Netflix tutte le puntate di “Come è fatto”? - CinemApp_Cinema : ?? A tutte le future MAESTRE ?? Abbiamo esteso fino al 7 agosto il termine delle iscrizioni a Becoming Maestre, il p… - _hipsterico_ : @bermat Delle serie Marvel targate Netflix l’unica che si può definire decente è Daredevil. E neanche tutte le stagioni - heavharry : @advorsmichael hanno tutte una sola stagione but ti consiglio ares, get even e tiny pretty things; le ho scoperte d… - morleysoul : @MOONVLlGHT Sì sto vedendo anch'io quella cinese, quella che c'è su Netflix, non è l'originale ma tanto si somiglia… -