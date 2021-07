Michelle Hunziker, il ricovero improvviso in ospedale: “Attaccata ai tubi…” (Di giovedì 22 luglio 2021) Michelle Hunziker confessa un episodio del suo passato che l’ha segnata moltissimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta. Michelle Hunziker ad un photocall – Getty ImagesMichelle Hunziker è una delle conduttrici della televisione italiana più amate dal grande pubblico. Tra i programmi di maggiore successo, ricordiamo Striscia la notizia, Paperissima e All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, spesso è stata al centro dei riflettori. In particolare, è stata discutissima la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti che ha portato alla nascita ... Leggi su kronic (Di giovedì 22 luglio 2021)confessa un episodio del suo passato che l’ha segnata moltissimo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.ad un photocall – Getty Imagesè una delle conduttrici della televisione italiana più amate dal grande pubblico. Tra i programmi di maggiore successo, ricordiamo Striscia la notizia, Paperissima e All Together Now. Per quanto riguarda la sua vita privata, spesso è stata al centro dei riflettori. In particolare, è stata discutissima la sua storia d’amore con il cantante Eros Ramazzotti che ha portato alla nascita ...

Advertising

ReTwitStorm_ita : #Michelle #Hunziker e le sue “#Ragazze in #Verde”: Con la #Mamma e le #Figlie, #Tutte in look coordinati… - infoitcultura : Michelle Hunziker si sfoga: “Muri di ignoranza, voi fate da specchio della loro mediocrità e ne hanno… - infoitcultura : Michelle Hunziker: il gesto del marito lascia senza parole - ReTwitStorm_ita : “#Senza #Motivo”. #Michelle #Hunziker, il #Regalo del #Marito #Tomaso Trussardi è da pelle d’oca… - infoitcultura : Michelle Hunziker scappa da Antonella Clerici: All Together Now cambia giorno -

Ultime Notizie dalla rete : Michelle Hunziker Belen, che paura: "Non riusciva più a camminare, i medici hanno fatto un miracolo" Come Michelle Hunziker che è tornata a condurre Striscia la notizia poche settimane dopo il parto, anche Belen Rodriguez ha scelto di non rinunciare al suo lavoro. L'arrivo di Luna Marì ha riempito ...

Michelle Hunziker in estasi per la sorpresa di Tomaso Trussardi! Michelle Hunziker è al settimo cielo. Il marito Tomaso Trussardi è il principe azzurro che tutte vorremmo e lo dimostra ancora una volta, sorprendendo la sua dolce metà con un romantico mazzo di rose ...

Magnifiche rose rosse per Michelle Hunziker La bionda conduttrice svizzera ha ricevuto il regalo più romantico Vanity Fair Italia Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi: il segreto del loro amore Michelle Hunziker Tomaso Trussardi: la showgirl ha rivelato che ancora le luccicano gli occhi dopo dieci anni di matrimonio e su Instagram ne dà la conferma ...

Michelle Hunziker in estasi per la sorpresa di Tomaso Trussardi! Michelle Hunziker è al settimo cielo. Il marito Tomaso Trussardi è il principe azzurro che tutte vorremmo e lo dimostra ancora una volta, sorprendendo la sua dolce metà con un romantico mazzo di rose ...

Comeche è tornata a condurre Striscia la notizia poche settimane dopo il parto, anche Belen Rodriguez ha scelto di non rinunciare al suo lavoro. L'arrivo di Luna Marì ha riempito ...è al settimo cielo. Il marito Tomaso Trussardi è il principe azzurro che tutte vorremmo e lo dimostra ancora una volta, sorprendendo la sua dolce metà con un romantico mazzo di rose ...Michelle Hunziker Tomaso Trussardi: la showgirl ha rivelato che ancora le luccicano gli occhi dopo dieci anni di matrimonio e su Instagram ne dà la conferma ...Michelle Hunziker è al settimo cielo. Il marito Tomaso Trussardi è il principe azzurro che tutte vorremmo e lo dimostra ancora una volta, sorprendendo la sua dolce metà con un romantico mazzo di rose ...